الآن جدول الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني

بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، بدأ بحث الطلاب عن جدول الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني، والتي ستبدأ في 20 أغسطس الجاري، وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت قبل اعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 جدول الصف الثالث الثانوي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي شروط حصول طالب الصف الثالث الثانوي 2022 على الدرجة الكاملة في امتحان الدور الثاني، كما تعرض جدول الصف الثالث الثانوي.

جدول الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني

يبدأ جدول الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني حسب بيان وزارة التربية والتعليم في بيان لها، 20 أغسطس الجاري وتستمر 10 أيام، لجميع الشعب "علمي علوم – علمي رياضيات – أدبي".

ويبدأ جدول الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني، يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات الشعبتين العامة، يوم الأحد 21 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العامة، ومادة التربية الوطنية، يوم الإثنين 22 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد للشعبة العامة، والإحصاء للشعبة العامة.

أما يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية، يوم الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين، يوم السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، يوم الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) شعبة علمي رياضة.

ويوم الإثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة شعبة علمي علوم، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، ويوم الثلاثاء 30 أغسطس امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا شعبة علمي رياضة.

وسيتم عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني في لجان مؤمنة تمامًا وسيتم تعقيم وتطهير جميع اللجان للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني

ولن يحصل كل طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني على نصف الدرجة في المواد فقط، بينما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة شروط ليحصل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني على درجته كاملة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن آخر موعد لتلقي المستندات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 العام لتأجيل امتحانات الدور الأول إلى الدور الثاني بالدرجات الفعلية للطلاب المتغيبين عن الدور الأول لظروف مرضية قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء الامتحان هو 10 أغسطس الجاري.

ويحصل الطالب الذي أجل امتحان الدور الأول بعذر سيدخل امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، أما من رسب في مادة أو مادتين في امتحانات الدور الأول يدخل اختبارات الدور الثاني بنصف الدرجة فقط.