الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الحكومة الصومالية الجديدة تستهل عملها بالتحقيق فى قصف مقديشيو

قذائف هاون
قذائف هاون
ads

أصابت قذائف هاون مناطق سكنية بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو دون وقوع إصابات الأحد، بعيد مصادقة البرلمان على الحكومة، في إشارة إلى التحديات التي تنتظر الإدارة الجديدة.

ومنذ أشهر، تشهد الصومال التي تواجه بالفعل خطر مجاعة وشيكة ناجمة عن واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ 40 عامًا، هجمات مكثفة تشنها جماعة الشباب الاسلامية المتشددة.

وقال محمد عبد الفتاح، أحد مسؤولي الأمن في المنطقة إن "عدة قذائف هاون أطلقت على احياء سكنية في منطقة ورتا نبدة"، مشيراً إلى عدم تسجيل ضحايا حتى الآن وان التحقيق جار.

وأفاد شاهد عيان بأن قذيفة أصابت مستشفى خاص وألحقت أضراراً به.

وتأتي هذه الاعتداءات التي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، فيما اجتمع البرلمان الأحد وصادق على الحكومة التي شكّلها رئيس الوزراء حمزة عبدي بري في 2 أغسطس.

وشكل بري الذي عينه الرئيس الجديد حسن شيخ محمود في 15 يونيو، فريقاً مكوناً من 75 وزيرا ونائبا للوزير.

تواجه الحكومة الجديدة التي يشغل فيها مختار روبو والملقب بأبي منصور، القائد السابق في حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة، حقيبة الشؤون الدينية، العديد من التحدّيات.

ومنذ 15 عاما، تخوض جماعة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والمنتشرة في مناطق ريفية شاسعة، تمردا ضد الحكومة الفدرالية الصومالية.

وهنأت السفارة الأمريكية في مقديشو الأحد، محمود وبري على "المصادقة على خياراتهما للحكومة الجديدة".

وقالت السفارة في منشور لها على “تويتر” إن "الولايات المتحدة متحمّسة لمواصلة انخراطنا في دعم إنعاش الصومال".

وتستغل الحركة الأزمات المتكرّرة على رأس السلطة التنفيذية في الأشهر الأخيرة لتكثيف هجماتها ضد الحكومة الفدرالية وقوات الأمن.

ويتعين على الحكومة الجديدة إدارة الأزمة الناجمة عن أربعة مواسم متتالية من شح في الأمطار.
ويعاني 7,1 مليون صومالي، أي نحو نصف عدد السكان، من حالة انعدام حادّ للأمن الغذائي، بحسب الأمم المتحدة.

وتسبب الجفاف أيضًا في الصومال بنزوح نحو 918 ألف شخص.

قذائف هاون القصر الرئاسي في مقديشو مقديشو الصومال السفارة الأميركية في مقديشو السفارة الأميركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

محمد المعموري

طبول الحرب.. وحكمة القادة

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: نتطلع لنجاح الجهد المصرى بقيادة السيسى فى وقف العدوان الإسرائيلى

رئيس وزراء إسرائيل يزور غلاف غزة خلال العملية العسكرية (صور)

مصادر: موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية على شروط التهدئة فى غزة