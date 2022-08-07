الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالجيزة

حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية كائنة بشارع المعهد بمنطقة منشأة البكاري التابعة لدائرة قسم شرطة الأهرام، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية كائنة بشارع المعهد بمنطقة منشأة البكاري، تابعة لدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاحتمالية وجود ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد الحريق، ودفعت وحدة الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

تحرر عن ذاك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الحماية المدنية السيطرة على الحريق النيابة العامة تحقيقات حريق داخل شقة حريق نشب

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