الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة أوراق شقيقين قتلا شخصًا حرقًا بكفرالشيخ للمفتى

قتل
قتل
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أحالت محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، أوراق شقيقين إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم.

وصدر القرار بعضوية المستشارين هيثم محمود أبو حطب، السيد عباس السيد، سكرتارية أحمد جبر إبراهيم، وحملت القضية رقم 8616 لسنة 2021 جنايات قلين، والمقيدة برقم 4069 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، والتي تمت أحداثها بقرية المنشية الكبرى التابعة لمركز قلين.

البداية كانت في 30 يونيو 2021، عندما قام كل من «أ. ا. ع. م. ص»، 26 عامًا، نقاش ومقيم بقرية المنشية لكبري، التابعة لمركز قلين، وشقيقه عبد الله 23 عاما، باستعراض القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليهما محمد فتحي محمد العطار، ومحمد عماد شكري، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى، وإحرازهم أسلحة بيضاء ومواد معجلة بالاشتعال وتعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام.

وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول، محمد فتحي محمد العطار، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم علي ذلك، وأعدا لهذا الغرض سلاحًا أبيض ومواد بترولية قابلة للاشتعال، حيث سكبوا المواد البترولية عليه فأحدثوا به الإصابات الموضحة في تقرير الصفة التشريحية، وإصابة الثاني بإشعال النيران فيه مستخدمين مادة بترولية سريعة الاشتعال، حيث كانا يشرعان في قتله هو الآخر.

سريعة الاشتعال أسلحة بيضاء الاشتعال استعراض القوة

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وائل لطفي

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