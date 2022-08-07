السيطرة على حريق بمحل فى بنها دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمحل بمدينة بنها دون إصابات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بمحل بدائرة شرطة ثان بنها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق بمحتويات المحل، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتولت النيابة التحقيق.