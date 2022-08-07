الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

3 مصابين بانقلاب موتوسيكل بكفرالزيات

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل
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وقع حادث انقلاب موتوسيكل يستقله 3 أشخاص على طريق كفرالمحروق أبيار مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، ما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب موتوسيكل على طريق كفرالمحروق- أبيار بدائرة مركز كفرالزيات.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب موتوسيكل يستقله 3 أشخاص، وأسفر الحادث عن مصرع قائده وإصابة مرافقيه بإصابات متفرقة، وتم نقل الجثة للمشرحة وإسعاف المصابين بالمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث انقلاب موتوسيكل اللواء محمد عمار مدير امن الغربيه كفر الزيات محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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