الأحد 07 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

المغرب يدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد فى غزة

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي
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قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأحد، إن المملكة تتابع بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير؛ نتيجة عودة أعمال العنف والاقتتال، وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المملكة التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب المنطقة مزيدًا من الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام.

وجدد البيان مواقف المغرب الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحل المستدام للصراع بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام.

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وائل لطفي

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