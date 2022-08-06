الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

وصول أول سفينة أجنبية إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب استعدادًا لنقل الحبوب

شحنات الحبوب
شحنات الحبوب
ads

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن سفينة ترفع علم بربادوس وصلت إلى أوكرانيا اليوم السبت، وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في فبراير، وسيتم تحميلها بالحبوب.


وبدأت أوكرانيا في استئناف صادرات الحبوب في إطار اتفاق يشرف على تنفيذه مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.


وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق بعد تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تفشي المجاعة، بسبب توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا. 

وقبل الغزو كانت روسيا وأوكرانيا تساهمان معًا بنحو ثلث صادرات القمح العالمية.


وأضاف الوزير أن سفينة الشحن العامة فولمار إس التي ترفع علم بربادوس وصلت إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني.
وقال كوبراكوف في منشور على فيسبوك "نحن نفعل (كل شيء) ممكن لضمان قدرة موانئنا على استقبال المزيد من السفن والتعامل معها".


"وعلى وجه الخصوص، نخطط للوصول إلى مستوى ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس سفن يوميًا في غضون أسبوعين".
وأضاف قائلًا "هذا الحدث هو إشارة مهمة للأسواق على أن (اتفاق شحن الحبوب) هو فرصة عمل آمنة، والأهم من ذلك مربحة لأصحاب السفن من أجل العودة إلى الموانئ الأوكرانية".


وتابع أن أوكرانيا تهدف في نهاية المطاف إلى شحن ثلاثة ملايين طن شهريًا من موانئها على البحر الأسود.


ولا يزال ما يقرب من 20 مليون طن من الحبوب من محاصيل العام الماضي عالقًا في البلاد.

 

وفي وقت سابق، غادرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الإثنين محملة بـ26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.


وتفقد خبراء أتراك وروس الأربعاء السفينة قبالة سواحل إسطنبول قبل موعد وصولها المقرر وفق السفارة الأوكرانية في لبنان الأحد في الساعة 10,00 صباحًا (07,00 ت غ) إلى ميناء طرابلس في شمال لبنان.
 

أوكرانيا استئناف صادرات الحبوب اسطنبول روسيا وأوكرانيا تركيا والأمم المتحدة الامم المتحدة شحنات الحبوب من أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغتال قياديا ثانيا فى حركة الجهاد الإسلامى داخل غزة

استمرار الجهود مصرية الضخمة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة

سكان غزة: تلقينا تحذيرًا قبل 15 دقيقة من القصف الإسرائيلى لمنازلنا