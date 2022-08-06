السبت 06 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

إيطاليا تسجل 158 وفاة و34 ألفًا و997 إصابة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
ads

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، السبت، عن تسجيل 158 حالة وفاة و34 ألفًا و997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إيجازها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 21 مليونًا و286 ألفًا و771 حالة، بنسبة 35.25%، فيما بلغ إجمالي الضحايا 173 ألفًا و62 وفيات، بنسبة 0.81%.

وذكرت الوزارة أنه تماثل للشفاء 76 ألفًا و560 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 20 مليونًا و8 آلاف و251 حالة، بنسبة 93.99%.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات بلغ 238 مليونًا و589 ألفًا و603 فحصًا، بعدما تم إجراء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 229 ألفًا و180 فحصًا.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 65 ألفًا و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و190 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 قبل الماضية.

فيروس كورونا اصابات جديدة وزارة الصحة الإيطالية حالات وفيات كورونا حالات شفاء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سكان غزة: تلقينا تحذيرًا قبل 15 دقيقة من القصف الإسرائيلى لمنازلنا

الجهاد الإسلامي توسع دائرة إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل

تل أبيب تتعرض لقصف صاروخي ثقيل من غزة