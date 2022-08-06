إيطاليا تسجل 158 وفاة و34 ألفًا و997 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، السبت، عن تسجيل 158 حالة وفاة و34 ألفًا و997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إيجازها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 21 مليونًا و286 ألفًا و771 حالة، بنسبة 35.25%، فيما بلغ إجمالي الضحايا 173 ألفًا و62 وفيات، بنسبة 0.81%.

وذكرت الوزارة أنه تماثل للشفاء 76 ألفًا و560 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 20 مليونًا و8 آلاف و251 حالة، بنسبة 93.99%.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات بلغ 238 مليونًا و589 ألفًا و603 فحصًا، بعدما تم إجراء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 229 ألفًا و180 فحصًا.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 65 ألفًا و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و190 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 قبل الماضية.