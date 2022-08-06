مصرع طاعن في العمر تحت عجلات القطار في مدينة كوم أمبو بأسوان

لقى طاعن في العمر مصرعه، اليوم السبت، تحت عجلات القطار، بالقرب من محطة كوم أمبو شمال أسوان، أثناء محاولته العبور من ممر غير شرعى.

البداية بتلقي مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارا، يفيد تلقيه بلاغا بتصادم قطار بشخص بالقرب من محطة كوم أمبو.

وأرسلت بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثمان والذى تحول إلى اشلاء، الى مشرحة كوم أمبو، والذي تبين أنها لشخص يدعى " محمد .م "، مقيم عزبة النهضة بكيما شرق مدينة أسوان، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.