الجمعة 05 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«قضاء وقدر».. النيابة تستمع لوالد فتاة سقطت من الطابق الخامس بالوراق

نيابة
نيابة
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استمعت نيابة الجيزة لأقوال والد فتاة سقطت من الطابق الخامس ولقيت مصرعها بشارع عبدالمنعم رياض بالوراق.

وقال والد الفتاة إنها كانت بالشرفة وتفاجأوا بسقوطها مما يرجح اختلال توازنها فسقطت غارقة في دمائها، ولا يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها ويؤكد أنها قضاء وقدر.

كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الفتاة وأكدوا سقوطها من الطابق الخامس من شرفة الشقة محل سكنها عقب اختلال توازنها ولم يتهموا أحد كما نفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بشارع عبدالمنعم رياض بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها مصابة بكسور وكدمات وسط بركة من الدماء.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اجهزة الامن اختلال توازنها أقوال الشهود الأجهزة الأمنية التسبب في وفاتها الإستماع لأقوال الشهود الشرعي الطابق الخامس العثور علي جثة فتاة

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