الجمعة 05 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

«استجير بك من النار».. أفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة

دعاء
دعاء
ads

يبحث المسلمون حول العالم عن أفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة وفضلها آملين في الاستجابة.

وإليك أفضل الأدعية المستجابة في يوم الجمعة ومن المستحب الدعاء بها في هذا اليوم. 

“لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم"

"لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم"

"اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار "

“اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

“اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم"

"يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك”

"اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من

"عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات “

"اللهم أهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد”

"اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت”

“اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس "

"اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد"

"اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء"

"اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع،

ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع"

“اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك"

“اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول"

“اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً".

استجابة الدعاء الادعية المستجابة الاعمال الصالحه الادعية المستحبة أفضل الادعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

موعد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

اعرف درجاتك.. الرابط الرسمى لنتيجة الثانوية العامة 2022

أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-8-2022 فى مصر بعد الارتفاع الملحوظ

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

أميرة ملش

اللهو الخفي.. من المنوفية إلى تنظيم القاعدة

ماجد حبته

دعم رئاسى جديد للعمل الأهلى التنموى

محمد المعموري

حق الدولة... وعتب المواطن!

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: اغتيال قيادى فى حركة الجهاد الإسلامى داخل غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للجهاد الإسلامي في غزة

لليوم الرابع.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حالة الاستنفار والتأهب في مستوطنات غزة