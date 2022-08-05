«استجير بك من النار».. أفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة

يبحث المسلمون حول العالم عن أفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة وفضلها آملين في الاستجابة.

وإليك أفضل الأدعية المستجابة في يوم الجمعة ومن المستحب الدعاء بها في هذا اليوم.

“لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم"

"لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم"

"اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار "

“اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

“اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم"

"يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك”

"اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من

"عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات “

"اللهم أهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد”

"اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت”

“اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس "

"اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد"

"اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء"

"اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع،

ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع"

“اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك"

“اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول"

“اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً".