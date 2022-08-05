«ملحن ومطرب».. قصة عشق محمد نوح للفن بكل مجالاته

له ألحان مميزة شكلت علامة فارقة في تاريخ الوطن، وُصِف من قِبل النقاد بأنه «متعدد المواهب» فيما أطلق المصريون عليه «ابن البلد»، هذا هو محمد نوح، الممثل والمطرح والملحن الذي عشق الفن فأبدع فيه وكان حصاد جهوده عدة جوائز وتكريمات.

ومع مرور ذكرى رحيله اليوم، نرصد أبرز المعلومات عن محمد نوح.

- وُلد محمد نوح في مدينة طنطا عام 1937م وتخرج في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

- عشق محمد نوح الفن منذ الطفولة وهو ما دفعه للحصول على دبلوم معهد الموسيقى العربية، ثم دراسة التاريخ الموسيقي في أمريكا بجامعة ستانفورد.

- عمل محمد نوح أستاذا زائرا في معهدي الموسيقى العربية والسينما وأتقن العزف على عدد من الآلات الموسيقية، هي الكمان، العود، والناي.

- عاش محمد نوح الفترة التي بدأت مع هزيمة يونيو 1967م وانتصار أكتوبر عام 1973، وأسس فرقة النهار التي غنت الأغاني الوطنية والتي كانت السمة الأساسية لصوت محمد نوح الحماسي.

- ساهم محمد نوح في وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام، منها المهاجر وإسكندرية كمان وكمان مع يوسف شاهين، وفيلم مرسيدس للمخرج يسري نصر الله، وفيلم كريستال للفنانة شريهان والمخرج عادل عوض، وفيلم قلب جريء للفنان مصطفى قمر والمخرج محمد النجار، وفيلم قبضة الهلال للفنان يوسف منصور وليلى علوي وإخراج إبراهيم عفيفي، ومسرحية العالمة باشا للفنانة سهير زكي والفنان أبو بكر عزت.

- ظهر الفنان الراحل كممثل فى عدد من الأفلام السينمائية أشهرها "الزوجة الثانية"، "شباب في العاصفة"، "السيد البلطي" ووضع موسيقى أفلام "قلب جريء" و"كريستال" و"مرسيدس" و"المهاجر" و"إسكندرية كمان وكمان" وغيرها.

- حصل محمد نوح على جائزة الجمعية المصرية لفن السينما، سنة 1990.

- حصل محمد نوح على جائزة الجمعية المصرية لفن السينما، سنة 1991.

- حصل محمد نوح على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سنة 1991.

- حصل محمد نوح على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة سنة 1991.