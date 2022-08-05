الجمعة 05 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

موعد استلام كراسات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية 2022

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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ننشر موعد استلام كراسات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية 2022، حيث يرغب كثير من الطلاب عقب انتهاء دراستهم للثانوية العامة في الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية، خاصة الحاصلين على مجاميع محددة شعبة علمي علوم في الثانوية العامة، حيث يشترط المعهد للالتحاق أن يكون الطالب من الشعبة العلمية خاصة «علمي علوم»، كما يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية الأزهرية أيضًا. 

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وتزداد تساؤلات الطلاب حول بعض المعاهد في كل عام مع انتهاء الثانوية العامة، متسائلين عن شروط وموعد تقديم الكراسة الخاصة بالتقديم. 

موعد استلام كراسات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية 2022

وأكدت وزارة الداخلية استلام الكراسات ممن يرغبون في التقديم للمعاهد الصحية الشرطية عقب استيفائها، ويأتي موعد استلام كراسات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية 2022 بدءًا من 9 أغسطس الجاري حتى 11 سبتمبر المقبل، وذلك في مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

الالتحاق لطلاب علمي علوم

وفتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم، والتقديم يكون لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث وللحاصلين على  60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.

 مدة الدراسة

أكدت وزارة الداخلية أن مدة الدراسة بالمعاهد ستكون عامين، ويحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين الخريج بدرجة معاون أمن ثالث، ويترقى بعدها في الدرجات المختلفة.

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كما يقضي الطالب ثلاثة أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي، ويتم سحب كراسات الإلتحاق بدءًا من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويتم سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط، و يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتبارا من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر  داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً في مجالي (التمريض والطوارئ - الرعاية العاجلة) واستكمالاً للخطى الهادفة نحو منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية.

«التعليم» تبدأ استقبال طلبات تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس الوزارة

 

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وائل لطفي

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