مركز التنسيق فى اسطنبول يوافق على إبحار 3 سفن جديدة بالحبوب الأوكرانية

وافق مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على مغادرة 3 سفن جديدة محملة بالحبوب مينائي أوديسا وتشيرنومورسك الأوكرانيين يوم 5 أغسطس.

وأشار المركز في بيان له، الخميس، إلى أن السفن ستنقل 58 ألف طن من الذرة، ستخرج من أوكرانيا عبر الممر الآمن المتفق عليه في إطار "صفقة الحبوب" التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأوضح المركز أن السفن ستغادر المينائين في الصباح، وستخضع للتفتيش بعد دخولها لمياه تركيا.

ووافق المركز كذلك على توجه سفينة "Fulmar S" من تركيا إلى تشيرنوكورسك الأوكرانية بشرط خضوعها للتفتيش، لتكون هذه أول سفينة تتجه من إسطنبول إلى ميناء أوكراني في إطار الصفقة المذكورة.

وكانت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية قد وصلت إسطنبول، حيث قام أفراد مركز التنسيق بتفتيشها قبل أن تواصل رحلتها.