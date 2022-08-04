زياد هانى يحصد ذهبية بطولة مصر المفتوحة لمحترفى «الجوجيتسو»

حصد زياد هاني سند، 14 عامًا، على الميدالية الذهبية في بطولة مصر المفتوحة لمحترفي الجوجيتسو (jiu-jitsu) في نسختها السابعة عشر بصالة استاد القاهرة الدولي.

وقال سند، لـ"الدستور" إنه حقق 3 بطولات دولية لمحترفي (jiu-jitsu) نجح فيها في التتويج بالمركزين الأول والثاني، لافتًا إلى أن مصر شاركت فى بطولة العالم 2018 فى هذه اللعبة لأول مرة وتم تحقيق مراكز متقدمة فى العشر الأوائل وكان ذلك جيدًا فى أولى خطوات المشاركة.

زياد والتتويج بذهبية بطولة مصر المفتوحة لمحترفي «الجوجيتسو»

◘ ماذا تعرف عن بطولة jiu-jitsu؟

وتعد مصارعة الجوجيتسو "jiu-jitsu" من فن قتالي فلسفته لعبة تبدأ بالسلام وتنتهي بالاستسلام وهذا الفن صنع خصيصًا ليهزم الشخص الأضعف الشخص الأكثر منه قوة وهى نتاج فكر عباقرة في الفنون القتالية وهى خير ما أنتجه الخبراء في الفنون القتالية ففي jiu-jitsu تتعلم إخضاع خصم أكبر منك في الحجم واقوى منك بأبسط التقنيات والتحركات التي يكون فيها عاجز عن مقاومتك؛ لأن التقنية تكون بسيطة ومتماشية مع علم طبيعة الحركة، حيث يعتمد هذا الفن بالمقام الأول على المرونة والذكاء وعلم طبيعة الحركة، كما أن هذا الفن يفتح مجالاً جديدًا في الفكر البشري عن ما يسمى بالقتال الأرضي.

وعلى مستوى العالم حين يصطدم الجوجيتسو بشكل ودي أو بشكل رسمي بأي فن قتالي آخر سواء كان من باب اثبات الاقوى أو التنافس بين الشباب أو الأطفال فان الغلبة دائما تكون لمصارعة الجوجيتسو.

◘ حجم انتشار لعبة الجوجيتسو داخل مصر

وتشارك 20 محافظة في هذه اللعبة تأتي في مقدمتها: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، السويس، المنصورة، البحيرة، القليوبية، الغردقة، كفر الشيخ، جنوب سيناء، مطروح، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الوادي الجديد، والغربية)، ويتراوح متوسط عدد اللاعبين داخل مصر ما بين 5000 آلاف لاعب و10000 لاعب.