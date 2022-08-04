أمريكا تحث الصين على عدم المبالغة فى الرد على زيارة «بيلوسى» لتايوان

حثت الولايات المتحدة اليوم الخميس، الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان بعد أن أرسلت الصين مقاتلات حربية.

وأطلقت صواريخ قرب تايوان، قالت اليابان إن بعضها سقط على ما يبدو في منطقتها الاقتصادية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) "نحن نراقب الوضع عن كثب، نواصل حث الصينيين على عدم المبالغة في رد الفعل على ذلك، ليس هناك ما يستدعي الرد بالطريقة التي يفعلونها أو تصعيد التوتر".

وحث كيربي الصين على خفض حدة التوتر مثلما تفعل واشنطن.

وأضاف "نحن لا نقرع طبول حرب، عليكم تخفيف التوتر وتجاوز الأمر حتى لا يتغير الوضع الراهن بصورة أحادية أو قسرية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، قبل دقائق، عن أن الصين أرسلت 22 طائرة مقاتلة حلّقت لوقت قصير فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان.

ولفتت وزارة الدفاع التايوانية، في آخر تصريحاتها بشأن المناورات التي تقوم بها قوات بكين حول الجزيرة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشر "أنظمة صواريخ دفاع جوي" لتعقّب الطائرات وبثّ إنذارات إذاعية.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن أن الصين أطلقت عدة صواريخ باليستية حول الجزء الشرقي والجنوبي لتايوان.

وأشارت الوزارة في بيانها، وفقًا لوكالة "رويترز"، إلى أن طائرات مجهولة يعتقد أنها مُسيّرات حلّقت بأجواء منطقة كين مين، كما تصدت لها الدفاعات الجوية وهي التي حلّقت بأجواء تايوان، مضيفًا أن القوات التايوانية في منطقة كين مين لديها القدرة للتعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن الوضع في جزر "كين مين" طبيعي وقواتنا العسكرية متأهبة.

لاحقًا، قالت الرئيسة التايوانية، تساي إينج- وين، إن تايوان لن تشعل صراعات لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها القومي، في رد على التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.