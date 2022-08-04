المغرب يسجل حالتى وفاة و266 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و266 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة المغربية بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إجمالي الإصابات إلى مليون و262 ألفًا و82 حالة، بنسبة 3.38%، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 16 ألفًا و250 وفاة، بنسبة 1.29%.

وأشار بيان الصحة المغربية إلى أنه تم التأكد من تماثل 525 مصابا للتعافي التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و242 ألفًا و896 حالة، بنسبة 98.48%.

ولفتت الوزارة إلى أنه عقب إجراء 8 آلاف و273 من الفحوصات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات 12 مليونًا و268 ألفًا و725 فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من عام 2020.

وسجل المغرب، أمس الأربعاء، 6 حالات وفاة و317 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في وقت سابق الخميس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 580 مليونا و709 آلاف و440 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و410 آلاف و53 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.8 مليون.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول، من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و32 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ679 ألفا و10 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و477 وفاة.