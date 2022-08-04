الخميس 04 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط عدد من الأشخاص قطعوا الطريق بسبب تغيب فتاة بالشرقية

الامن
الامن
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عدد من الأشخاص على خلفية اتهامهم بقطع الطريق العام ما بين قريتي الدراجة وعرب شمس بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، رصدت انتشار مقطع فيديو يُظهر لحظة تجمهر عدد من الأشخاص وقطعهم الطريق العام بين قريتي الدراكة وعرب شمس بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى فتح الطريق العام أمام حركة المارة والسيارات، وضبط المتهمين بالتجمهر وقطع الطريق وإعاقة الحركة أمام المواطنين والمارة.

المعلومات الأولية أفادت بتحرير أسرة فتاة لبلاغ في مركز شرطة فاقوس بتغيب ابنتهم، وذلك منذ ساعات، قبل أن يُقدم عدد من الأشخاص من ذوي الفتاة على قطع الطريق عقب ساعات من تحرير البلاغ، قبل انتقال قوات الشرطة بصورة فورية وإلقاء القبض على المتهمين بقطع الطريق وإعادة فتح الطريق أمام المارة والسيارات، فيما تم التحفظ على المتهمين بمركز شرطة فاقوس وفض حالة التجمهر وقطع الطريق، وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية محافظة الشرقية فاقوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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