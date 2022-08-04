شاكيرا وبيكيه.. الوجه القبيح للثنائي الأكثر جدلًا (صور)

يونيه الماضي تم أسدل الستار على قصة الخيانة التي أنهت زواج استمر لمدة 12 عامًا بين جيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة الإسباني والعالمية شاكيرا، بعد البيان المشترك الذي أصدره النجمان، والذي أعلنا فيه الانفصال رسميًا، وناشد وسائل الإعلام احترام الخصوصية، ولكن لا تزال الأحاديث حول الطرفان مستمرة ويرغب الجميع في السماع عنها، ويشترك كلاهما في قضايا الفساد، نجد شاكيرا وقضية التهرب الضريبي، ونجد بيكيه على الجانب الآخر متهم بقضية فساد.

وفقًا لموقع “metro” ندرك القصص الخاصة بهم خلال سطور.

يُعتقد أن شاكيرا تأمل في الانتقال من إسبانيا مع فكرة أن تصبح فلوريدا موطنها الجديد، حيث واجهت وقتًا عصيبًا مؤخرًا مع المدعين العامين في إسبانيا الذين طالبوها بقضاء عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 23 مليون يورو (19.3 مليون جنيه إسترليني) بعد أن تورطت في دفع 14.5 مليون يورو (12.1 مليون جنيه إسترليني). ) قضية الاحتيال الضريبي.

وفقًا لصحيفة El Pais الإسبانية، فإن شاكيرا متهمة بالتقاعس عن دفع الضرائب في إسبانيا بين عامي 2012 و2014. ومع ذلك، زعمت شاكيرا أنها لم تعيش في البلاد خلال هذه الفترة، ويقال إن مكتب المدعي العام قد طلب حكمًا بالسجن لمدة ثماني سنوات وشهرين على ست جرائم مزعومة ضد الخزانة العامة.

وتم اتهامها "بإخفاء" دخلها باستخدام الملاذات الضريبية، وهو ما تنفيه شاكيرا بشدة، وإنها تسعى للحصول على تبرئة كاملة من جميع الجرائم.

لسوء الحظ، يواصل مكتب الضرائب الإسباني، الذي يخسر واحدة من كل دعويين قضائيتين مع دافعي الضرائب، انتهاك حقوقها ومتابعة قضية أخرى لا أساس لها من الصحة.

قصة بيكيه مع قضايا الفساد

أما قصة بيكيه فآثارت تسريبات بين قائد برشلونة، جيرارد بيكيه، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، الجدل، حيث تثبت تورطه في قضايا فساد.