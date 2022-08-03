مناظرة جثة سيدة في حي العرب ببورسعيد: «مخنوقة»

تناظر النيابة العامة في بورسعيد، اليوم الأربعاء، جثة سيدة عثر الأهالي عليها داخل منزلها بشارع كسري بنطاق حي العرب، وتبين أن الجثة توفت بسبب الخنق، وجارِ الوقوف على سبب الجريمة.

استقبل مستشفى المبرة التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة أم هاشم السيد محمد - 62 سنة، مخنوقة داخل منزل في حي العرب.

على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.