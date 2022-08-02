رابط موقع وزارة التربية والتعليم رابط تحويل المدارس 2022 بين المحافظات

يواصل أولياء الأمور البحث عن رابط تحويل المدارس بين المحافظات والذي بدأ في 1 يوليو الماضي ويستمر حتى منتصف أغسطس الجاري، وذلك بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، على أن تعلن نتيجة التنسيق في نهاية الشهر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على السماح بـ تحويل المدارس الكترونيًا فقط عن طريق رابط تحويل المدارس المتاح من خلال مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة .

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رابط تحويل المدارس 2022 بين المحافظات

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط تحويل المدارس بين المحافظات ، ويختلف رابط تحويل المدارس من محافظة للأخرى، وتُجرى عملية التحويل الكترونيًا عبر بوابة مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، وهي كالتالي:

موقع وزارة التربية والتعليم : https://moe.gov.eg/

رابط تحويل المدارس بين المحافظات لمحافظة القاهرة : https://web.cairogovresults.com/

رابط تحويل المدارس بين المحافظات لمحافظة الجيزة: https://gizaresult.com/web/

رابط التحويل للمدارس التجريبية: https://etransferstud.emis.gov.eg/

أوراق تحويل المدارس بين المحافظات 2022

ويشترط للتحويل بين مدارس المحافظات تجهيز مجموعة من الأوراق وهي "4 استمارات تحويل على أن يتم ملء تلك البيانات من خلال الذهاب إلى شؤون الطلاب على أن يكون هناك موافقة من مدير المدرسة، وحوالة بريدية وختمها من داخل شؤون الطلب، والحصول على موافقة المدرسة المحول لها، ويسلم ولي الأمر الملف الخاص بنجله وبيان النجاح وأوراق الامتحانات الخاصة به، وإنشاء ملف جديد خاص بالطالب المحول إلى المدرسة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم روابط التحويل إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي إلى حكومي عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومية عربي.

أما التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني، وغير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومي أو خاصة إلى تجريبي لغات، وغير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).