الثلاثاء 02 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم رابط تحويل المدارس 2022 بين المحافظات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ads

يواصل أولياء الأمور البحث عن رابط تحويل المدارس بين المحافظات والذي بدأ في 1 يوليو الماضي ويستمر حتى منتصف أغسطس الجاري، وذلك بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، على أن تعلن نتيجة التنسيق في نهاية الشهر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على السماح بـ تحويل المدارس الكترونيًا فقط عن طريق رابط تحويل المدارس المتاح من خلال مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة .

قد يهمك أيضا: 5 خطوات لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

 

رابط تحويل المدارس 2022 بين المحافظات 

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط تحويل المدارس بين المحافظات ، ويختلف رابط تحويل المدارس من محافظة للأخرى، وتُجرى عملية التحويل الكترونيًا عبر بوابة مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، وهي كالتالي: 

موقع وزارة التربية والتعليم : https://moe.gov.eg/

 

رابط تحويل المدارس بين المحافظات  لمحافظة القاهرة : https://web.cairogovresults.com/

 

رابط تحويل المدارس بين المحافظات  لمحافظة الجيزة: https://gizaresult.com/web/

 

رابط التحويل للمدارس التجريبية: https://etransferstud.emis.gov.eg/

 

txt

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية 2022

txt

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

أوراق تحويل المدارس بين المحافظات 2022 

ويشترط للتحويل بين مدارس المحافظات تجهيز مجموعة من الأوراق وهي "4 استمارات تحويل على أن يتم ملء تلك البيانات من خلال الذهاب إلى شؤون الطلاب على أن يكون هناك موافقة من مدير المدرسة، وحوالة بريدية وختمها من داخل شؤون الطلب، والحصول على موافقة المدرسة المحول لها، ويسلم ولي الأمر الملف الخاص بنجله وبيان النجاح وأوراق الامتحانات الخاصة به، وإنشاء ملف جديد خاص بالطالب المحول إلى المدرسة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم  روابط التحويل إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي إلى حكومي عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومية عربي.

أما التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني، وغير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومي أو خاصة إلى تجريبي لغات، وغير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

موعد إعلان أوائل طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبة العلمية والأدبية

 

 

تحويل المدارس رابط تحويل المدارس بين المحافظات وزارة التربية والتعليم تحويل المدارس بين المحافظات الأوراق المطلوبة الشروط للتحويل بين المدارس مديرية التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

محمد على.. الباشا الوطنى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2- 8- 2022

موعد إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي 2022.. ورابط بوابة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوى| اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 لحظة اعتمادها

ضوابط إعلان تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الدبور جيمس لفلوك.. الذى رحل

رغدة السعيد

الحق غير المستحق

ماجد حبته

الظواهرى.. تصفية ميّت!

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

عيد رحيل

الفنان الموبايل

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"

إسرائيل تعقد جلسة لتقييم الأوضاع بعد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى