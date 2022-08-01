الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

لخلافات بينهما.. حبس عاطل قتل شقيقه فى طنطا

حبس
حبس
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قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل شقيقه بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين شقيقين ومقتل أحدهما.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وكشفت تحريات المباحث عن وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، تطورت لمشاجرة قام فيها المتهم بطعن شقيقه بسلاح أبيض ولقي حتفه في الحال، تم ضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة ثان طنطا محافظة الغربية حبس عاطل

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وزارة القوى الناعمة

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