الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة المتهم بقتل والد طليقته بالمنوفية للجنايات

حبس متهم
حبس متهم
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قرر أحمد يسرى وكيل النيابة منوف بمحافظة المنوفية، إحالة شخص قتل والد طليقته بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، طعنا بسكين فى الرقبة، وذلك لتأخره فى رؤية نجله الصغير، إلى محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

التفاصيل

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من القبض على شخص قتل والد طليقته بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك للتأخر فى رؤية نجلة الصغير، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى  مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسين زيور مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع مهندس بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على يد طليق نجلته؛ وذلك للتأخر فى رؤية نجلة الصغير، تم نقله إلى المستشفى.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منوف محافظة المنوفية قرية الحامول

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