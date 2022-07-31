إسرائيل تجمد 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

وجه مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر «الكابينت» بتجميد نحو 600 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية.

وقال الكابينت الإسرائيلي إن قرار عدم نقل ذلك المبلغ إلى السلطة الفلسطينية يأتي عوضًا عن نفس المبلغ الذي دفعته الأخيرة العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم.

وأشار الكابينت الإسرائيلي، في قراره، إلى أن مبلغ الـ600 مليون شيكل سيتم خصمه على 12 دفعة.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية على خصم مبالغ مالية ضخمة من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى أنه يتم دفعها لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، الذين ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين.