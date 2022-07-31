الأحد 31 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

محطة تل أبيب

إسرائيل تجمد 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

يائير لابيد
يائير لابيد
ads

وجه مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر «الكابينت» بتجميد نحو 600 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية.

وقال الكابينت الإسرائيلي إن قرار عدم نقل ذلك المبلغ إلى السلطة الفلسطينية يأتي عوضًا عن نفس المبلغ الذي دفعته الأخيرة العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم.

وأشار الكابينت الإسرائيلي، في قراره، إلى أن مبلغ الـ600 مليون شيكل سيتم خصمه على 12 دفعة.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية على خصم مبالغ مالية ضخمة من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى أنه يتم دفعها لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، الذين ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين.

إسرائيل الكابينت السلطة الفلسطينية أموال ضرائب الحكومة الاسرائيلية الأسرى الفلسطينيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الانتهازية» و«الجهل» فى التعامل مع أزماتنا

الأكثر قراءة

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

مصدر بالتعليم: تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة اليوم

ارتفاع مصابى حادث «الإسكندرية- مطروح» لـ44 ووفاة السائق

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 يوليو 2022.. زيادة 130 جنيهًا فى الجرام

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

أسماء مصابى حادث تصادم طريق الإسكندرية - مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ما يحدث هذا لمصلحة من؟

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. والحركة

لواء.حمدى البطران

صعود الفلاحين فى مصر

ماجد حبته

ما تعدنا به الحكومة

د.أحمد الخميسى

دكتور عطية.. مزيل للروائع

د. منى حلمى

السياحة والإنتاج.. والبناء الداخلى

علي سعدة

الدبة تقتل صاحبها

أحمد الصغير

«الجماعة الإسلامية» واستمرار الرقص مع الشيطان!

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجمد 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ مشروع «بوابة الأردن»

«مصر أغنية الحب».. فيلم إسرائيلى جديد عن حياة المطربة «سعاد زكى»