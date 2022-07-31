مصرع أمين شرطة غرقًا فى انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي أمين شرطة مصرعه غرقًا، إثر انقلاب سيارة بإحدى الترع التابعة لمركز النوبارية في البحيرة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بترعة النصر على طريق البنجر دائرة مركز النوبارية.

وأسفر الحادث عن مصرع "ع. م"، أمين شرطة، مقيم مركز دمنهور بالبحيرة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.