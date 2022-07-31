الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

سعر اليورو اليوم الأحد 31 يوليو 2022 أمام الجنيه المصرى فى البنوك

سعر اليورو فى مصر
سعر اليورو فى مصر
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يحاول اليورو-العملة الأوروبية الموحدة- الصمود أمام الدولار الأمريكي و الانهيارات التي تواجه اقتصاديات الدول الأوروبية، لاسيما بسبب توتر العلاقة بينها وبين روسيا جراء العقوبات التي فرضت من قبل الدول الأوروبية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا جراء شنها حربًا على أوكرانيا، وفي الأيام الماضية انهار اليورو أمام الدولار ليصل لأقرب  سعر مساوي له وهي واقعة لم تحدث من 2002، لذا يتوقع أن يجتمع الاتحاد الأوروبي لرفع سعر الفائدة لتجاوز تلك الأزمة .

سعر اليورو اليوم الأحد 31 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري 

حافظ سعر اليورو  في بداية التعاملات اليوم الأحد 31-7-2022 على استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديث للبنوك على مواقعها الرسمية.

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استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري

ويقدّم موقع «الدستور» بيانًا تفصيليًّا بمتوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري خاصة أن سعر اليورو يتصدر محركات البحث العالمية. 

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وفي البنك الأهلي المصري فإنَّ سعر اليورو بلغ 19.10 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم الأحد 31 يوليو 2022

بينما بلغ سعر العملة الأوروبية وفقًا لآخر تحديث على موقع بنك مصر أمام الجنيه المصري نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وسجّل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري 19.14 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك.

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سعر صرف اليورو في بنك البركة اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وفي بنك البركة، حافظ سعر صرف اليورو على مستواه عند 19.21 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

بلغ سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.06 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووفقًا للبنك الأهلي القطري QNB فإنَّ سعر اليورو اليوم قد حقق 19.13 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وأمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس قد سجّل اليورو سعر 19.10 جنيه للبيع، و19.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد 31 يوليو 2022

واستقر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 19.28 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك العربي الأفريقي اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووصل سعر صرف عملة اليورو في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وصل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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