السبت 30 يوليو 2022
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سياسي

مساعد وزير الشباب بصالون «التنسيقية»: خطوات جادة لإعادة تدشين صندوق الرياضة المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال الدكتور عبد الأول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، إن هناك خطوات جادة لإعادة تدشين صندوق الرياضة المصري، والذي تكمن أهميته في توفير الدعم الكامل ورعاية الرياضيين وتلبية احتياجاتهم، وإعدادهم لمختلف البطولات الدولية والسعي نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

جاء ذلك على هامش استضافته بحلقة  نقاشية عن الرياضة في مصر تحت عنوان "مع أبطال مصر.. ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع أبطال مصر الحاصلين علي ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأكد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، أن القطاع الخاص دخل مع الدولة المصرية في شراكات كبيرة للارتقاء بالقطاع الرياضي، وذلك عن طريق جذب اهتمام المستثمرين لدعم ورعاية الأبطال الرياضيين والألعاب الفردية على وجه الخصوص.

وأضاف عبد الأول محمد، إن الرياضة المصرية تشهد اهتماما خاصًا منذ عام 2018 وحتى الآن، وأن الألعاب الفردية  كانت جزءًا من هذا الاهتمام الذي حظي به قطاع الرياضة منذ أكثر من 4 سنوات، سواء على مستوى رعاية اللاعبين أو الدعم المقدم من الدولة المتمثل في وزارة الشباب الرياضة تحت قيادة الوزير أشرف صبحي.

صندوق الرياضة المصري صندوق الرياضة مساعد وزير الشباب والرياضة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صالون تنسيقية شباب الأحزاب

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