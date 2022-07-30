السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

موسكو تستنكر تصريحات دبلوماسية نرويجية تعرضت فيها للروس

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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استنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، السلوك "المشين" لدبلوماسية نرويجية في روسيا بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من كاميرا مراقبة لمكتب استقبال أحد الفنادق ظهرت فيه وهي تقول بوضوح "أنا أكره الروس".
وأظهر هذا الفيديو الذي بثته قناة "ماش"، المعروف قربها من الاستخبارات الروسية، على تلغرام السبت، امرأة قُدمت على أنها إليزابيث إلينغسن، قنصل النرويج في مورمانسك، وهي تثور غضبا بسبب تغيير قسري للغرفة وعدم تنظيفها في أحد فنادق هذه المدينة الواقعة في شمال غرب روسيا.
وقالت بشكل واضح لمكتب الاستقبال في الفندق: "أنا أكره الروس. أعطني غرفة أخرى، لن أتحرك من هنا. (...) وكيف تقرر أن الغرفة نظيفة؟ كما تعلم أنا اعتدت على الغرف النظيفة، أنا من الدول الاسكندينافية، لست مثل امرأة روسية تنظف كيفما اتفق. إنها ليست نظيفة. هل سأتمكن من النوم في سرير؟".
وأشارت إلى أن زميلتها واجهت المشكلة نفسها و"اضطرت الى تغيير الغرفة في الطابق الرابع عشر لسبب ما".
والفيديو المنشور "إنه درس في التسامح الأوروبي لموظفي فندق في مورمانسك من قبل القنصل النروجي إليزابيث إلينغسن"، حظي بأكثر من 500 ألف مشاهدة حتى بعد ظهر السبت.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إن "وزارة الخارجية الروسية تدرس الرد على سلوك الكراهية المشين هذا والشعبوي والمعادي للأجانب".
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية النروجية عن "أسفها البالغ" لهذا الحادث.
وقالت لوكالة فرانس برس إن "المشاعر التي تم التعبير عنها لا تعكس قط السياسة النروجية أو الموقف النروجي تجاه روسيا والشعب الروسي"، مضيفة أن الوزارة تتعامل مع الحادث "عبر القنوات المناسبة".
وذكر الموقع الإلكتروني للسفارة النروجية في موسكو أن القنصلية في مورمانسك مغلقة موقتًا منذ الأول من يوليو بسبب الوضع "العسير" في العلاقات الثنائية.
ولم توضح وزارة الخارجية النروجية ما إذا كان تصرف الدبلوماسية وقع قبل أو بعد إغلاق القنصلية.
يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين روسيا والغرب توتراً غير مسبوق بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي أفضى الى سلسلة عقوبات أوروبية وأمريكية ضد موسكو.

روسيا الخارجية الروسية الاستخبارات الروسية التسامح الأوروبي النروج

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