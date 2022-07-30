السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

قتيلان فى انفجار قنبلة خلال مباراة كريكت بأفغانستان

انفجار
انفجار
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أدى انفجار قنبلة يدوية خلال مباراة كريكت في الملعب الرئيسي في أفغانستان إلى مقتل اثنين من المشاهدين، حسبما أعلنت الشرطة السبت بعد يوم على الانفجار.
وعند وقوع الانفجار كان مئات الأشخاص يشاهدون مباراة الدوري المحلي في ملعب كابول الدولي للكريكت.
وكان المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، قد أكد لدى الاتصال به عقب الحادثة أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية بدون تقديم أي تفاصيل بشأن وقوع إصابات.
وكان المدير التنفيذي لمجلس الكريكت في أفغانستان ناسب خان قد كتب في تغريدة أن أربعة من المشاهدين جرحوا في الانفجار.
والسبت قال زدران إن التفجير أودى باثنين من المشاهدين.
وقال لوكالة فرانس برس "قتل أحدهما لدى وقوع الانفجار بينما توفي الثاني متأثرا بإصابته".
ورغم تراجع وتيرة العنف في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، نفذ تنظيم الدولة الإسلامية العديد من التفجيرات والهجمات المسلحة في الأشهر الماضية.
ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم الجمعة في الملعب.
والنسخة الحالية الثامنة من دوري شباغيزا للكريكت، هي الدوري الأول منذ سيطرة طالبان على مقاليد الحكم.
وتضم الفرق الثمانية المتنافسة العديد من لاعبي المنتخب الوطني.
والكريكت رياضة رائجة في أفغانستان والعديد من لاعبيها معروفون على المستوى الدولي.

أفغانستان مفوضية اللاجئين باكستان الملعب الرئيسي في أفغانستان ملعب كابول الدولي

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