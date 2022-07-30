السبت 30 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

درجات الحرارة.. حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 30-7-2022

حالة الطقس فى مصر
حالة الطقس فى مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت 30 يوليو 2022 طقس مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم في مصر

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة، كم تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 30 يوليو 2022 فى المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة 36 - 25

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 32 - 24

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون 35 - 24

تصل درجات الحرارة في طنطا 35 - 25

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم 36 - 24

تصل درجات الحرارة في دمنهور 35 - 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم 33 - 25

تصل درجات الحرارة في مطروح 22 - 22

تصل درجات الحرارة في السلوم 31 - 24

تصل درجات الحرارة في سيوة 37 - 22

تصل درجات الحرارة في بورسعيد 33 - 25

تصل درجات الحرارة في دمياط 35- 25

تصل درجات الحرارة في الزقازيق 35 - 24

تصل درجات الحرارة في المنصورة 34 - 25

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«ارتفاع الرطوبة نهارًا».. حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم وحتى الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم السبت 30 يوليو

الإسماعيلية 36 / 23
السويس 36 / 23
العريش 33 / 24
رفح 33 / 25
رأس سدر 37 / 26
نخل 37 / 16
نويبع 38 / 27
طابا 37 / 27
كاترين 33 / 19
الطور 37 / 24
شرم الشيخ 40 / 29
الغردقة 39 / 28
مرسى علم 37 / 28
الفيوم 37 / 24
بنى سويف 37 / 24
المنيا 38 / 24
أسيوط 39 / 24
سوهاج 40 / 25
قنا 41 / 25
الأقصر 42 / 26
أسوان 43 / 27
ادفو 43 / 28
أبوسمبل 41 / 27
الوادي الجديد 43 / 22
شلاتين 39 / 26
أبو رماد 37 / 27
حلايب 34 / 26
رأس حدربة 35 / 26

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