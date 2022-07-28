الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الإعدام شنقًا لقاتل نجلى شقيقه فى كفر الشيخ

الإعدام
الإعدام
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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الخميس، حضوريا وبإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة صياد متهم بقتل اثنين من أبناء شقيقه، بالإعدام شنقا، وذلك بعد أخذ رأي فضيلة المفتي بشأن عقوبة الإعدام، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

كما قضت المحكمة على المتهم في الدعوى المدنية بأن يؤدي عن نفسه، وبصفته وليا طبيعيا عن ابنه المتهم الثاني في القضية للمدعين بالحق المدني مبلغ مليون، وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصاريف الدعوى المدنية، و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقضت المحكمة أيضا حضوريا، بمعاقبة المتهم الثانى نجل المتهم الأول، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه مبلغ 5000 جنيه، عما نسب إليه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرءوف شرف، وأمير جورج المطيعي، ومحمد عبد الشافي محمد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، وذلك فى أحداث القضية رقم 38748 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم، 3862 لسنة 2021 كلي كفرالشيخ.

وكان المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ، أحال كل من "محمد.ع.أ"، 47 سنة، ويقيم بقرية دمرو مركز سيدي سالم، ونجله أحمد 19 سنة، لأنهما فى يوم 10 يوليو 2021 بدائرة مركز سيدي سالم قتلا المجني عليهما نجلي شقيق الأول وهما، "عبدالمجيد.ع.أ"، وشقيقه "السيد .ع.أ" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت الأول النية وعقد العزم على قتلهما، إثر خلافات بينهم على الإرث بمساعدة نجله.

محكمة جنايات كفر الشيخ صياد متهم الإعدام شنقا فضيلة المفتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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