الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بسبب خلافات الجيرة..

موظف يطعن طالبًا خلال مشاجرة فى بنها

طعن
طعن
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أُصيب طالب على يد جاره الموظف، بجرح طعني بالصدر، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة كفر مويس دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال طالب مصاب بجرح طعني بالصدر ادعاء مشاجرة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبيَّن حدوث مشادة كلامية بين "خ س أ"، 19 سنة، طالب، مقيم كفر مويس دائرة المركز، و"س ص ع"، 40 سنة، موظف، بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بتسديد طعنة للمجني عليه الأول بالصدر، باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى ضبط السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مشاجرة خلافات الجيرة فر مويس بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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