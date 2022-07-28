الخميس 28 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إحالة عامل قتل ابنة عمته لشكه في سلوكها بالمطرية للجنايات

ارشيفية
ارشيفية
ads

قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة إحالة عامل متهم بقتل ابنة عمته، بسبب شكه في سلوكها بمنطقة المطرية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما اتّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وإحراز سلاح أبيض.

وجاءت في التحقيقات الأولية، أن شابا قتل ابنة عمته بسبب علمه بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الأشخاص (خاله)، وهو قريب للفتاة أيضا، وأنهما مارسا الجنس سويا، وهو ما أثار حفيظة الشاب وقرر التخلص من الفتاة.

وأضافت التحقيقات الأولية، أن الشاب بيت النية وعقد العزم على التخلص من الفتاة بسبب تلك العلاقة، وكذلك انتقامًا لشرفه، فأحضر سلاحًا أبيض "سكين"، وطعنها عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

وكان قسم شرطة المطرية، قد تلقى بلاغا من خال المجني عليها يفيد بقتلها بسكين بعدد من الطعنات في الصدر، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة المطرية لصحة الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم.

متهم بقتل ابنة عمته قتل ابنة عمته سلوك الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

الأكثر قراءة

« القايمة سقطت».. مشاركة تثير جدلا بشأن «المنقولات الزوجية» على مواقع التواصل الاجتماعي

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. نتيجة ثالثة ثانوي أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر موقع الأزهر التعليمي

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المتحدة للخدمات الإعلامية.. وإبراز الإنجازات القومية

حسين دعسة

الاتحاد الأوروبى.. ومقترحات «بوريل»: إيران لن توافق على الاتفاق النووى

د.كريمة الحفناوى

التغيرات المناخية.. وقطاع الزراعة

عبد الرحيم طايع

البشر العدميون واستعجال نهاية العالم

خالد عكاشة

تهديد خطر الإرهاب لا يزال مرتفعًا ويتصاعد

مدحت بشاى

في ذكري رحيل المبدع فاروق الفيشاوي

ماجد حبته

التعاون المصرى الهندى

محمد العسيري

سلام لروح زكريا الحجاوى

صور

الشوط الأول.. أليو ديانج يهز شباك المقاصة

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

سر نشر الجيش الإسرائيلى «إحداثيات خريطة»: رسالة خفية ووثائق من غزة (شاهد)

وفد إسرائيلى يتوجه إلى روسيا وسط خلافات بشأن الوكالة اليهودية للهجرة

المياه واتفاقية السلام.. ماذا حدث في اجتماع رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن؟