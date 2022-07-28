إحالة عامل قتل ابنة عمته لشكه في سلوكها بالمطرية للجنايات

قررت جهات التحقيق بشرق القاهرة إحالة عامل متهم بقتل ابنة عمته، بسبب شكه في سلوكها بمنطقة المطرية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما اتّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وإحراز سلاح أبيض.

وجاءت في التحقيقات الأولية، أن شابا قتل ابنة عمته بسبب علمه بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الأشخاص (خاله)، وهو قريب للفتاة أيضا، وأنهما مارسا الجنس سويا، وهو ما أثار حفيظة الشاب وقرر التخلص من الفتاة.

وأضافت التحقيقات الأولية، أن الشاب بيت النية وعقد العزم على التخلص من الفتاة بسبب تلك العلاقة، وكذلك انتقامًا لشرفه، فأحضر سلاحًا أبيض "سكين"، وطعنها عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

وكان قسم شرطة المطرية، قد تلقى بلاغا من خال المجني عليها يفيد بقتلها بسكين بعدد من الطعنات في الصدر، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة المطرية لصحة الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم.