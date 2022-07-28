بعد رفع سعر الفائدة.. سعر الدولار فى مصر الخميس 28 يوليو 2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أهم ما يشغل المصريين بعدما حدث مساء أمس الأربعاء 27 يوليو 2022 حيث قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50% وذلك للمرة الثالثة على التوالي لتجاوز ارتفاع مستويات التضخم الأخيرة والناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتبعيات الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها الدول حاليًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 28 يوليو 2022

ومحليًا لم يتذبذب سعر الدولار في مواجهة الجنيه بعد، حيث استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس 28 يوليو 2022، وظل عند 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، في ختام التعاملات اليومية في البنوك المصرية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر

ويتصدر البحث عن سعر الدولار اليوم محركات البحث العالمية حيث يرغب المواطنون في معرفة سعر الدولار بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار سوق الصرف، ويقدم موقع “الدستور” بيانًا تفصيليًا بكل أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك، حسبما تظهر شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم الخميس 28 يوليو

وصل سعر الدولار في بنك مصر أحد أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المصرفية إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 28 يوليو

وأظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي تسجيل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

ووصل الدولار في البنك الأهلي القطري QNB إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي فسجل الدولار بحسب شاشات التداول في الفروع، سعر 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبينت شاشات التداول في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر صرف الدولار إلى 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم الخميس

وفي بنك المصرف المتحد، سجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه، بحسب شاشات التداول في الفروع، 18.89 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس اليوم الخميس 28 يوليو

وحقق سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري، 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الخميس 28 يوليو

أما في البنك العربي الإفريقي، فوصل سعره مقابل الجنيه المصري إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك البركة

وأظهرت شاشات التداول اللحظية في بنك البركة، وصول سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، إلى 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.