المشدد 7 سنوات للمتهم بتعذيب لاعب نادى وادى دجلة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة شخصا بالسجن المشدد 7 سنوات والمصادرة والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته فى تعذيب لاعب نادى وادى دجلة.

كان قد تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى بلاغ من "ع ج" 30 عاما لاعب كرة بنادى وادي دجلة، مقيم دائرة مركز بلبيس، بقيام المتهم بالاشتراك مع آخرين باقتياده داخل سيارة وقاموا بتعذيبه بصاعق كهربائي والتعدى عليه وتصويره في أوضاع مشينة، ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي .

وكشفت من التحريات قيام " و س "، مقيم ميت سهيل منيا القمح، بالاشتراك مع 2 آخرين سبق محاكمتهما، بارتكاب الواقعة، وذلك بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه وإحدى الفتيات، والتى اتفقت مع المتهم الثالث على الانتقام منه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهمين الثلاثة وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى سبق وعاقبت المتهمين الأول والثاني حضوريا، وقام المتهم الثالث بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات.