الأربعاء 27 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

متخفيا في «نقاب».. القبض على لص المحال التجارية بالغربية

جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الأربعاء، من القبض على مسجل خطر يرتدي زي سيدات لسرقة المحلات التجارية.
تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يُفيد بتمكن أهالي منطقة عزبة خضر من ضبط لص متخفيًا في "نقاب" لسرقة بعض المحال التجارية بذات المنطقة.
وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، والدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم شرطة ثالث المحلة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات.

مديرية أمن الغربية القبض مسجل خطر المحلات التجارية سرقة

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