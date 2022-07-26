انتشال جثة طالب غرق فى ترعة المحمودية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حادث مصرع طالب غرقا بمياه ترعة المحمودية فى ظروف غامضة، وقامت قوات الشرطة بانتشال الجثة.

وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بالمحمودية، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين ورود بلاغ من المستشفى العام بالمحمودية بوصول على محمد ح 12 سنة طالب ومقيم عزبة عبدالعزيز التابعة لقرية سيدى عقبة بدائرة مركز المحمودية جثة هامدة.