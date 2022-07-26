الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب ورشة حدادة متخفيًا فى «نقاب» بالقناطر

ضبط
ضبط
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تمكن أهالى منطقة كفر الشوبك بمحافظة القليوبية من ضبط صاحب ورشة حدادة، يرتدي ملابس حريمي ونقاب، أثناء استقلاله مركبة "توك توك" بشوارع القرية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بضبط صاحب ورشة حدادة ومقيم محافظة القاهرة، أثناء استقلاله مركبة توك توك، وسيره بشوارع قرية كفر الشوبك.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين تمكن الأهالي من ضبط "م.ع.أ"، 50 سنة، صاحب ورشة حدادة، ومقيم محافظة القاهرة، حال ارتدائه ملابس حريمي ونقابا، واستقلاله مركبة توك توك بشوارع القرية.

وبمواجهته أقر بتعرفه على إحدى السيدات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بذات القرية، واتفق معها على ارتداء ملابس حريمي لمقابلتها بمسكنها.

 وأوضح عدد من الأهالي بالقرية، أن هذه هى المرة الأولى لنزول المتهم للقرية، وأن أحد الأشخاص تشكك فيه من خلال نبرة صوته وكذلك عدم قدرته على السير بتلك الملابس، وعند مواجهة المتهم أقر بأن الاتفاق بينه وبين تلك السيدة لعدم إثارة الشكوك والشبهات حولها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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