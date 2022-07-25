رابط مكتب التنسيق وموعد اختبارات القدرات للكليات 2022

يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط مكتب التنسيق بعد أن بدأت اليوم اختبارات القدرات للكليات 2022، والتي يتم عقدها كل عام قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.

اختبارات القدرات للكليات 2022

وتشترط بعض الكليات اجراء اختبارات قبول للطلاب قبل الالتحاق بها لقياس مهاراتهم في التخصصات التي يتم تدريسها في هذه الكليات .

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط مكتب التنسيق إلكترونيًا لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً بدءًا من اليوم الإثنين وحتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.

رابط مكتب التنسيق 2022

يستطيع طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات الدخول عبر رابط مكتب التنسيق الذي خصصته وزارة التعليم العالي تيسيرًا على طلاب الثانوية العامة وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها.

ويمكنهم اتباع الخطوات التالية لتسجيل الرغبات عبر رابط مكتب التنسيق:

الدخول عبر رابط مكتب التنسيق من هنا.

اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة احجز اختبارات القدرات.

اضغط على الحصول على الرقم السري اذ لم يكن لديك رقم سري.

قم بتسجيل رغباتك بالضغط على الايقونة المخصصة لذلك والتي ستقودك لاتباع خطوات اخري منها اختيار مصدر الشهادة سواء ثانوية عامة أو مدارس النيل أو شهادة معادلة.

قم بعدها بكتابة رقم الجلوس والرقم القومي واختيار الكليات التي ترغب في أداء القدرات بها.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

موعد اختبارات القدرات 2022

بدأت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اليوم الإثنين وتستمر حتى يوم السبت يوم السبت الموافق 6/8/2022.

ولا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية، تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على تحقيق الشفافية مع جميع الطلاب المتقدمين للاختبارات.