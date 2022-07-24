الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الكليات التي لها اختبار قدرات 2022 ورابط التسجيل

اختبار قدرات
اختبار قدرات
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يبدأ طلاب الثانوية العامة غدًا الإثنين اختبار قدرات للكليات لذا زاد البحث عن الكليات التي لها اختبار قدرات 2022، حتى أصبحت من أكثر العبارات بحثًا عبر منصة جوجل.
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد اختبار قدرات 2022 لتبدأ غدًا الإثنين 25 يوليو، وتستمر حتى السبت 6 أغسطس.

سجل الآن لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 على الدستور.. الرابط


الكليات التي لها اختبار قدرات 2022

من الكليات التي لها اختبار قدرات 2022:  

*كليات الإعلام .
*كليات الفنون الجميلة قسمي (فنون– عمارة) .
*كليات الفنون التطبيقية جامعة (حلوان، بنها، دمياط، بني سويف).
*كليات التربية الرياضية.
*كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الزمالك.
*كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الزمالك.
*كليات التمريض.
*المعاهد الفنية للتمريض.
*كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
*كلية التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس، كلية *التربية جامعة السويس: شعبتي التربية الفنية.
*شعبتي التربية (التربية الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية.
*شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر.

*كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
*كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان، بني سويف، السويس، سوهاج).
*الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية- جامعة مصر الدولية التكنولوجية (الكلية التكنولوجية بالقاهرة– الكلية التكنولوجية بالفيوم "دمو")– جامعة بني سويف التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة سمنود التكنولوجية- جامعة طيبة التكنولوجية- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

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رابط تسجيل اختبار القدرات 2022

يمكن للطلاب الراغبين في تسجل اختبار القدرات 2022 ، 
التسجيل عبر موقع تنسيق الثانوية العامة واتباع الخطوات التالية:
*الدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات من هنا .

*التسجيل  باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

*ستظهر أمامك  بياناتك الشخصية والتي تتضمن رقم الجلوس واسم الطالب والرقم القومي والمحافظة والإدارة التعليمية التابع لها والمدرسة والشعبة التي درسها سواء الشعبة العلمية أو الأدبية.

*تأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به.

*تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن المخصصة وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

*اختر نوع القدرات.

* تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

*عقب الانتهاء من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد والأماكن التي قام بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الحصول عليها

اختبار قدرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد اختبارات قدرات الكليات التي لها اختبار قدرات رابط تسجيل اختبار القدرات 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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