الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الحصول عليها

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، قريبًا بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على “فيسبوك” موعد إعلان النتيجة و طريقة التظلمات على النتيجة.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أنهوا امتحانات الثانوية العامة نهاية الإسبوع الماضي والتي استمرت ما يقرب من ظهر تخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الحصول عليها.

 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، لتكون  بنهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقال الوزير كما جاء في المنشور الموجود على “فيسبوك”، أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2022 سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، كما استفاضت في تحديد جدول امتحانات الثانوية والتي ستبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، كما ستقوم بفتح باب التظلمات  لطلاب بعد 15 يومًا من إعلان نتيجة الدور الأول.

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

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نتيجة رياض الأطفال 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي


رابط نتيجة الثانوية العامة

ويستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر رابط نتيجة الثانوية العامة الذي حددتها وزارة التربية والتعليم من قبل من خلال بوابة مركز المعلومات واتباع الخطوات التالية:

  • الدخول علي بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.
  • إدخال رقم جلوس الطالب والتأكد من ادخاله  بشكل صحيح.
  • الضغط على عرض النتيجة وستظهر النتيجة بمجرد اعتمادها من طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال نهاية الإسبوع الأول من شهر أغسطس.

كما يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة بعد نشرها بالمدارس حيث سيتم توزيعها بعد اعتمادها على مديريات التربية والتعليم في كل المحافظات والتي ستقوم بتوزيعها على المدارس والتي ستوفرها للطلاب مجانًا.

وقبل إعلان نتيجة الثانويه العامه سيتم اعلان نتيجة أوائل الثانوية والاتصال بهم من جانب الوزير لتهنئتهم وبعدها بساعات سيتم إعلان النتيجة الرسمية لكل الطلاب.

وكان بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، نحو 707 آلاف و922 طالبًا وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور ببطاقة الرقم القومى 2022

نتيجه الثانويه العامه ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ رابط نتيجة الثانوية العامة بوابة مركز المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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