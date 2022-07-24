بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ينتظر الطلاب تحديد موعد ظهور نتيجة الثانويه الازهريه 2022 ، بعد انتهاء عملية تصحيح الأوراق الأربعاء الماضي، وزادت عمليات البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وتصدرت مؤشرات البحث عبر “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ورابط النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية



من المحتمل أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن أنهت مراكز تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية تصحيح أوراق جميع المواد الأربعاء الماضي، وبدأت في اليوم الذي تلاه أعمال المراجعة والرصد، وهي المرحلة الأخيرة قبل اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبعد ذلك سيتم إعلانها آخر عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وكان طلاب الشهادة الأزهرية قد أنهوا امتحانات الثانوية الأزهرية 7 يوليو الجاري والتي استمرت لمدة شهر كامل حيث بدأت في 7 يونيو الماضي، وبدأت الاختبارات بالنسبة للقسم الأدبي يوم الأحد الموافق 5 يونيو، وانتهت الثلاثاء 5 يوليو الحالي، بينما امتحن طلاب الشعبة العلمية خلال الفترة من السبت الموافق 7 يونيو وحتى الخميس 7 يوليو الحالي.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الدخول عبر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية الذي حدده الأزهر الشريف لعرض النتائج واتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية كالتالي:

ادخل على رابط بوابة الأزهر الالكترونية لعرض نتائج الامتحانات من هنا

اختر نتائج الامتحانات.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك مع التأكد من إدخاله بشكل صحيح.

حدد الشعبة (علمية أو أدبية).

اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وستظهر أمامك عبر بوابة الأزهر الالكترونية بمجرد اعتمادها من شيخ الأزهر ورغم أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لإعلان النتيجة الا أنها ستكون نهاية الشهر الجاري أو خلال الاسبوع الأول من أغسطس.



وتأخر موعد إعلان نتيجة الشهاده الثانوية الأزهرية عن السنوات الماضية بسبب تخلل إجازة عيد الأضحى المبارك، فترة تصحيح أوراق الامتحان والتي استمرن لأسبوع كامل حصلت فيه كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية مما عطل سير كنترولات المدارس في عمليات التصحيح.