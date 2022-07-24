الأحد 24 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
ads

ينتظر الطلاب تحديد موعد ظهور نتيجة الثانويه الازهريه 2022 ، بعد انتهاء عملية تصحيح الأوراق الأربعاء الماضي، وزادت عمليات البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وتصدرت مؤشرات البحث عبر “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ورابط النتيجة.

txt

نتيجة رياض الأطفال 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

txt

المرحلة الثانوية.. رابط تقديم أولى ثانوي 2022

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية


من المحتمل أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن أنهت مراكز تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية تصحيح أوراق جميع المواد الأربعاء الماضي، وبدأت في اليوم الذي تلاه أعمال المراجعة والرصد، وهي المرحلة الأخيرة قبل اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبعد ذلك سيتم إعلانها آخر عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وكان طلاب الشهادة الأزهرية قد أنهوا امتحانات الثانوية الأزهرية 7 يوليو الجاري والتي استمرت لمدة شهر كامل حيث بدأت في 7 يونيو الماضي، وبدأت الاختبارات بالنسبة للقسم الأدبي يوم الأحد الموافق 5 يونيو، وانتهت الثلاثاء 5 يوليو الحالي، بينما امتحن طلاب الشعبة العلمية خلال الفترة من السبت الموافق 7 يونيو وحتى الخميس 7 يوليو الحالي.

 

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الدخول عبر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية الذي حدده الأزهر الشريف لعرض النتائج واتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية كالتالي:

  • ادخل على رابط بوابة الأزهر الالكترونية لعرض نتائج الامتحانات من هنا
  • اختر نتائج الامتحانات.
  • أدخل رقم الجلوس الخاص بك مع التأكد من إدخاله بشكل صحيح.
  • حدد الشعبة (علمية أو أدبية).
  • اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة  الثانوية الأزهرية 2022، وستظهر أمامك عبر بوابة الأزهر الالكترونية  بمجرد اعتمادها من شيخ الأزهر ورغم أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لإعلان النتيجة الا أنها ستكون نهاية الشهر الجاري أو خلال الاسبوع الأول من أغسطس.

رابط بوابة الثانوية العامة 2022.. وموعد إعلان نتائج الطلاب


وتأخر موعد إعلان نتيجة الشهاده الثانوية الأزهرية عن السنوات الماضية بسبب تخلل إجازة عيد الأضحى المبارك، فترة تصحيح أوراق الامتحان والتي استمرن لأسبوع كامل حصلت فيه كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية مما عطل سير كنترولات المدارس في عمليات التصحيح.

نتيجة الثانوية الازهرية موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية رابط نتيجة الثانوية الأزهرية رابط بوابة الأزهر البوابة الإلكترونية للأزهر بوابة الازهر الالكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

23 يوليو.. ثورة الضرورة والممكن

الأكثر قراءة

زوج يضبط زوجته فى أحضان شاب ويكتشف مفاجأة فى العلاقة

المحكمة فى حيثيات حكم «قاتل نيرة أشرف»: «إذاعة الإعدام على الهواء»

«كنت بقطع اللحمة».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مدرس المنوفية» على يد زوجته

موظف في حيثيات إعدام قاتل «نيرة»: «حاولت تلقينها الشهادة»

قاتل «نيرة أشرف» فى حيثيات إعدامه: «عملت موديل ونكثت بعهودها»

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولة الرئيس الأوروبية

د.أحمد الخميسى

حجرة ثالثة داخل الـقلب

حسين دعسة

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأردن: رؤية تشاركية في النهوض الاقتصادي

أسماء محفوظ

منظومة الزواج والحوار الوطنى

صفاء النجار

مع غياب المنطق العقلى.. لا عزاء للمجددين

سارة شريف

خارج الحدود

ماجد حبته

ثورة 23 يوليو

مؤمن المحمدي

حبيبى يا رقة

صور

حصاد العنب

تشييع جثمان والد الفنانة نهلة سلامة

القمة 125.. تكريم الزمالك بلقب كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد الإسرائيلى

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فلسطين: إصابة شاب إثر اعتداء مستوطنين عليه فى جنين