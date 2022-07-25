الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل وزوجته فى مشاجرة بسبب «خلافات الجيرة» بالقناطر الخيرية

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب عامل بمصنع زجاج وزوجته ربة منزل، بشظايا خرطوش، علي يد عاطل، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، قام على أثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تسببت في إصابة المجني عليهما، جرى نقل المصابين لمستشفي القناطر العام، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القناطر العام باستقبال عامل بمصنع زجاج وزوجته "ربة منزل" مصابين بشظايا خرطوش خلال مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد م م"، 38 سنة، عامل بمصنع زجاج، مصاب بشظايا خرطوش بالساق اليسرى وأسفل الركبة، وزوجته "مؤمنة ف ي"، 38 سنة، ربة منزل، مصابة بشظايا خرطوش بالفخذ والقدم وظهر اليد اليسرى، ومقيمين منطقة أبو الغيط دائرة المركز، وتم حجزهما للعلاج بمستشفي القناطر العام، وذلك علي يد "رمضان ع م"، وشهرته "شكودودو"، 21 سنة، عاطل، سابق اتهامه في قضية قتل، وذلك على أثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار من سلاح ناري "فرد خرطوش" كان بحوزته محدثاً إصابتهما المشار إليها.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش" والتحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عامل زوجته عاطل خرطوش مشاجرة خلافات الجيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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