إصابة طفل سقط على آلة حادة داخل مبنى تجارى بالتجمع الأول

شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية عندما أصيب طفل إثر سقوطه داخل مبنى تجاري على آلة حادة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود طفل مصاب داخل مبنى تجاري بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط طفل عمره 5 سنوات من أعلى داخل مول تجاري وسقط على آلة حادة مما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة وتم نقله إلى أحد المستشفيات ووضع بغرفة العناية المركزة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأنه اختل توازنه.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.