الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ربة منزل تشعل النيران فى جسدها بسبب خلافات زوجية

ربة منزل تشعل النيران
ربة منزل تشعل النيران في جسدها
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أضرمت ربة منزل النيران في جسدها بعد أن سكبت مادة حارقة على نفسها عقب نشوب خلافات زوجية بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سيدة بحروق ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المصابة سكبت مادة مشتعلة على نفسها وأشعلت النار بجسدها، بسبب خلافات مع زوجها.

استمع رجال المباحث لأقوال زوجها وأكد صحة التحريات، ونفى وجود شبهة جنائية، وذكر أنها اشعلت النار بنفسها، بعد خلافات نشبت بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

مديرية أمن الجيزة خلافات أسرية رجال المباحث سيدة تشعل النار في نفسها ربة منزل تحرق نفسها في الطالبية

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وائل لطفي

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