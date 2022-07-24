الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لضبط أب ونجليه لتمزيقهم جسد جارهم بحلوان

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن
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أجرت أجهزة البحث الجنائي في حلوان، جهودًا مكثفة في إطار خطة التوصل للقبض على شقيقين ووالدهما والذين يواجهون تهم التعدي على جارهم بسلاح أبيض" كزلك" بسبب خلافات جيرة .

وتم نقل المصاب إلى المستشفى وقام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الاهالى بوقوع مشاجرة فى حلوان ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين إصابة شخص بجرح قطعي بجوار القلب بعدما تعدى عليه شقيقان ووالدهما بسبب خلافات الجيرة.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبط المتهمين.

البحث الجنائي خلافات الجيرة مباحث حلوان أب ونجليه يمزقون جسد جارهم خلافات الجية في حلوان حركة تنقلات رؤساء مباحث القاهرة

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