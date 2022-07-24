جهود مكثفة لضبط أب ونجليه لتمزيقهم جسد جارهم بحلوان

أجرت أجهزة البحث الجنائي في حلوان، جهودًا مكثفة في إطار خطة التوصل للقبض على شقيقين ووالدهما والذين يواجهون تهم التعدي على جارهم بسلاح أبيض" كزلك" بسبب خلافات جيرة .

وتم نقل المصاب إلى المستشفى وقام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الاهالى بوقوع مشاجرة فى حلوان ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين إصابة شخص بجرح قطعي بجوار القلب بعدما تعدى عليه شقيقان ووالدهما بسبب خلافات الجيرة.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبط المتهمين.