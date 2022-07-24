الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الثانوي الدور الثاني 2022

امتحانات
امتحانات
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ننشر جدول امتحانات الدور الثاني 2022 لجميع المراحل الدراسية، يضم التقرير جدول الصف الأول الثانوي 2022، جدول الصف الثاني الثانوي 2022، جدول الصف الثالث الثانوي 2022.

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الدور الثاني 2022

                                                 

- يعقد يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري امتحان: التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتربية المهنية والتربية الوطنية.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري امتحان: اللغة العربية والكيمياء.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو الجاري امتحان: الجغرافيا والأحياء.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري امتحان: اللغة الأجنبية الأولى.

- يعقد يوم السبت الموافق 30 يوليو امتحان: الرياضية والفلسفة.

- يعقد يوم الأحد الموافق 31 يوليو امتحان: اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والفيزياء.

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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الدور الثاني 2022

يوم السبت 23 يوليو الجاري امتحان: اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

يعقد يوم الأحد 24 يوليو الجاري امتحان: اللغة الأجنبية الأولى والتربية والدينية.

يعقد يوم الإثنين 25 يوليو الجاري امتحان: جبر وتفاضل وحساب مثلثات، والأحياء، والفلسفة والمنطق.

يعقد يوم الثلاثاء 26 يوليو الجاري امتحان: اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ.

يعقد يوم الاربعاء 27 يوليو الجاري امتحان: الكيمياء، علم النفس والاجتماع، وتكنولوجيا.

يعقد يوم الخميس 28 يوليو الجاري امتحان: تطبيقات الرياضيات، الجغرافيا، مواطنة وحقوق إنسان.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022

 

يوم السبت 20 أغسطس 2022: اللغة العربية، من 9 إلى 12، والتربية الدينية من 12 إلى 2.

يوم الأحد 21 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الثانية، من 9 إلى 11، والتربية الوطنية، من 11:30 إلى 1.

يوم الإثنين 22 أغسطس 2022: الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11. 

يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022: الاقتصاد، من 9 إلى 10:30، والإحصاء من 11 إلى 12:30. 

يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022: الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والتاريخ للشعبة الأدبية من 9 إلى 12.

يوم الخميس 25 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الأولى، من 9 إلى 12.

يوم السبت 27 أغسطس 2022: الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والجغرافيا للشعبة الأدبية، من 9 إلى 12.

يوم الأحد 28 أغسطس 2022: الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11. 

يوم الإثنين 29 أغسطس 2022: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، من 9 إلى 12، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.

يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022: الأحياء لشعبة العلوم من 9 إلى 12، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.

 

 

جدول الصف الاول الثانوي امتحانات الدور الثاني جدول الصف الثاني الثانوي 2022 جدول الصف الثالث الثانوي 2022 جدول امتحانات الصف الأول الثانوي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي

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