الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق فى انقلاب جرار زراعى بالشرقية

اسعاف
اسعاف
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أصيب سائق بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر انقلاب جرار زراعى قيادته أمام نادى الصيد بمنطقة مفارق الشرطة بالحسينية محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث، أمام نادى الصيد بالقرب من مفارق الشرطة بالحسينية، وتبين انقلاب جرار زراعى، مما أسفر عن إصابة قائده "أسامة ع م" 19 سنة، مقيم سامى سعد الحسينية، بسحجات وكدمات.

تم نقله إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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وائل لطفي

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