الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«المصرية» توقع عقد إخلاء أرض «أهالينا 3» من الخطوط الكهربائية

وتحويلها الى كابلات
وتحويلها الى كابلات ارضية باجمالى حوالى 126 مليون جنيه
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أكدت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إخلاء الأرض المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعي «أهالينا 3» من الخطوط الهوائية في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.

ووقعت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم عقد مع التحالف المكون من شركة الجيزة باور للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات العامة لمشروع احلال الخطوط الهوائية المتعارضة مع مشروع الاسكان الاجتماعي أهالينا 3 بكابلات أرضية جهد 66 ك.ف اللوط الأول توريد وتركيب كابلات أرضية قطاع 1*400 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها واللازمة لإحلال جزء من الخط الهوائي (وادي حوف/مترو طرة) بطول 3,6 كم بمنطقة كهرباء القاهرة.

وأكدت «مشالي» أن المشروع يهدف إلى إخلاء الأرض المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعي «أهالينا 3» من الخطوط الهوائية التالية:

الخط الهوائي وادي حوف/مترو طرة جهد 66 ك.ف بطول3,6كم

الخط الهوائي وادي حوف/المحاجر جهد 66 ك.ف بطول3,6كم

الخط الهوائي وادي حوف/اسكان الضباط جهد 66 ك.ف بطول3,6كم

واحلالها بكابلات ارضية جهد66ك.ف قطاع 1*400 مم2

وأشارت إلى أنه يتم تمويل المشروع خصما على المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة إجمالية حوالي 126 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 4 أشهر من تاريخ استلام الشركة لخطاب أمر الإسناد.

المصرية لنقل الكهرباء مشروع أهالينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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